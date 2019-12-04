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11:58   4 Декабря 2019
Россия

ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

Проведение этапа «площадка» во время сдачи экзамена на получение водительских прав отнимает слишком много времени. Поэтому его решили отменить, заявили в ГИБДД.

Замглавы ведомства Олег Понарьин отметил, что этот этап повторяет экзамен автошколы и оставлять его не имеет смысла. Кроме того, он не так уж и сложен. Оценивать навыки и знания будущего водителя лучше и проще в реальных условиях.

«"Площадка" занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», — добавил Понарьин.

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Автор: Виктория Разумовская
#гибдд #водители #экзамен на права

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