ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»
Проведение этапа «площадка» во время сдачи экзамена на получение водительских прав отнимает слишком много времени. Поэтому его решили отменить, заявили в ГИБДД.
Замглавы ведомства Олег Понарьин отметил, что этот этап повторяет экзамен автошколы и оставлять его не имеет смысла. Кроме того, он не так уж и сложен. Оценивать навыки и знания будущего водителя лучше и проще в реальных условиях.
«"Площадка" занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», — добавил Понарьин.