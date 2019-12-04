ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

Проведение этапа «площадка» во время сдачи экзамена на получение водительских прав отнимает слишком много времени. Поэтому его решили отменить, заявили в ГИБДД.

Замглавы ведомства Олег Понарьин отметил, что этот этап повторяет экзамен автошколы и оставлять его не имеет смысла. Кроме того, он не так уж и сложен. Оценивать навыки и знания будущего водителя лучше и проще в реальных условиях.