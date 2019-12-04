Президент США Дональд Трамп — не политик, а бизнесмен. Его заявления по поводу сирийской нефти демонстрируют истинные цели Вашингтона на Ближнем Востоке, заявил член экспертного совета «Офицеров России» и доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Как он объяснил в комментарии «Экономике сегодня», Вашингтон выстраивает на Ближнем Востоке собственную теневую политику, которая базируется на крови и терроризме. Конечно, никто из «вассалов США» не будет работать бесплатно, поэтому создается еще и теневая экономика. А самый быстрый способ получить деньги — это контрабанда сирийской нефти.

«Заявляя, что могут распоряжаться ресурсами суверенной страны, как заблагорассудится, Штаты показывают, что намерены и дальше за счет грабежа месторождений финансировать силы, которые будут расшатывать ситуацию на Ближнем Востоке», — заметил эксперт.

Соединенные Штаты нагло врут, когда заявляют, что простые сирийцы получают выгоду с оккупированных американцами и террористами ИГ* (запрещено в России) нефтяных полей. Как минимум, это противоречит их основным целям. Не стоит забывать и о том, что Штатам попросту не выгодно, если официальный Дамаск вернет контроль над «черным золотом», ведь тогда восстановление Сирии заметно ускорится.

«Если раньше США в своей политике пытались маскировать хищнические планы и операции, перекладывая вину на Россию, Сирию, Иран и кого-то еще, то при прямолинейном Трампе перестали соблюдать даже видимость приличий. Сейчас они нагло заявляют, что намерены грабить ресурсы суверенной страны, а на вырученные деньги кормить американских наемников, военных и лояльных террористов», — указал собеседник агентства.

То есть, по сути, Вашингтон подтвердил, что ему плевать на международное право и чей-либо суверенитет. Это ставит под сомнение эффективность работы ООН и ее базовых постулатов.

«Американцы бросили вызов всему миру: сегодня мы грабим Сирию, и никто нам в этом не помешает. Кого Вашингтон решит ограбить завтра — рулетка. И от того, каким сейчас будет ответ мирового сообщества на пиратскую политику американцев, может зависеть будущее планеты, а также будущие глобальные правила игры. Если ООН не докажет свою дееспособность, придется вырабатывать новые принципы сдерживания и взаимоуважения на международной арене», — подытожил Перенджиев.

Расследование ФАН «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»* показало, что находящиеся на территории Сирии террористы сотрудничают с американцами. Как указано в материале, одной из целей их отношений стала сирийская нефть. В краже ресурса задействованы наемники из американской ЧВК Blackwater, помогают им в этом курдские бандформирования.

Причем Штаты не только сотрудничают с террористами, но и помогают другим обрести «новые знакомства». Так американские спецслужбы свели членов ИГ* с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым. Кстати, этой связи посвящена первая часть расследования ФАН — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ*».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.