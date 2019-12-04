США не выдают депутатам из РФ визы, потому что не хотят вести в диалог, считают в ГД

США не выдают российским депутатам визы, потому что не хотят вступать в диалог, считают в Госдуме. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова из фракции ЛДПР, Соединенные Штаты отгораживаются от РФ.

Ранее российское посольство РФ в США заявило, что Вашингтон последовательно ограничивает въезд россиян и срывает переговоры. В частности, речь идет о ситуации, когда представителям Федерального казначейства РФ не выдали визы США для посещения официальных мероприятий. Аналогичная ситуация произошла с дипломатами МИД РФ ранее.

Как отметил Морозов, Вашингтон не хочет учитывать позицию Москвы по актуальным вопросам, в том числе в сфере финансов. Парламентарий отмечает, что США не хочет налаживать диалог с Россией, а Москве необходимо использовать более толерантные страны в качестве площадок для значимых мировых мероприятий, передают РИА Новости.

Ранее стало известно, что сотрудники Федерального казначейства РФ не смогли получить американские визы для въезда в США.