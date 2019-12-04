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Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

 Систему оценки KPI для чиновников введут на Украине в 2020 году

Систему оценки KPI для чиновников введут на Украине в 2020 году
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12:22   4 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Систему оценки KPI для чиновников введут на Украине в 2020 году

Систему оценки KPI для чиновников введут на Украине в 2020 году

Система оценки ключевых показателей эффективности (KPI) для чиновников появится на Украине в 2020 году, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на селекторном совещании с главами областных администраций 4 декабря.

«Мы с 2020 вводим системную оценку показателей работы губернаторов, которая продемонстрирует, кто работает на результат, а кто саботирует работу и нуждается в замене», — заявил он.

Определять эффективность работы региональных боссов будет секретариат Кабинета министров. Его члены будут просматривать источники открытых данных, такие как государственную статистику или данные центральных органов исполнительной власти.

«Если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться, ему придется расстаться со службой. Госдолжности больше не будут местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами», — отметил Гончарук.

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Автор: Анна Манц
#губернатор #украина #оценка

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