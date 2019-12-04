В Раде перепутали ПДЧ в НАТО и опубликовали его старый вариант

Аппарат Верховной Рады опубликовал на сайте неактуальный текст заявления по дальнейшему продвижению Украины в НАТО, сообщил депутат фракции «Слуга народа» Егор Чернев в Facebook 4 декабря.

Накануне украинский парламент принял заявление насчет дальнейшего продвижения страны в состав Североатлантического альянса, чтобы поддержать свою делегацию на саммите НАТО. Напомним, что событие проходит в Лондоне с 3 по 4 декабря. Также принятое заявление должно было напомнить будущим партнерам об итогах Бухарестского саммита 2008 года.

«Из-за технических несогласованностей (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18:00)), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра [5 декабря]», — написал парламентарий, который также председательствует в постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Вместе с тем, Чернев представил текст правильного заявления.

В устаревшем заявлении, которое 3 декабря появилось на сайте Верховной Рады, было указано:

«Уполномочить председателя Верховной рады Украины на подписание документов, совместно с президентом, премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО; обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной Плана действий относительно членства в НАТО».

Примечательно, что эта версия документа успела разлететься по украинским СМИ.