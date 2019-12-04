Стрелок из Перми находился под действием наркотиков

Житель Перми, устроивший стрельбу на одной из улиц города, был под действием наркотиков. Во время инцидента погибла женщина и еще двое мужчин получили ранения.

Напомним, ЧП произошло рано утром на пересечении улиц Вильямса и Писарева. 50-летний мужчина оказался ранее судим. Ружьем, из которого он стрелял, преступник владел незаконно. Сначала он открыл огонь в своей квартире, а потом вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

В пресс-службе губернатора Пермского края отметили, что мужчина стрелял не только по людям, но и по припаркованным машинам. Глава региона Максим Решетников распорядился помочь раненым.