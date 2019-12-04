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11:15   4 Декабря 2019
Россия

Стрелок из Перми находился под действием наркотиков

Стрелок из Перми находился под действием наркотиков

Житель Перми, устроивший стрельбу на одной из улиц города, был под действием наркотиков. Во время инцидента погибла женщина и еще двое мужчин получили ранения.

Напомним, ЧП произошло рано утром на пересечении улиц Вильямса и Писарева. 50-летний мужчина оказался ранее судим. Ружьем, из которого он стрелял, преступник владел незаконно. Сначала он открыл огонь в своей квартире, а потом вышел на улицу и начал стрелять по прохожим. 

В пресс-службе губернатора Пермского края отметили, что мужчина стрелял не только по людям, но и по припаркованным машинам. Глава региона Максим Решетников распорядился помочь раненым.

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Автор: Виктория Разумовская
#стрельба #чп #пермь

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