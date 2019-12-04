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11:06   4 Декабря 2019
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Более 500 детей погибли в ДТП с начала текущего года

Более 500 детей погибли в ДТП с начала текущего года

Более 500 детей погибли в ДТП в России начала 2019 года. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя главы ГИБДД Олега Понарьина. 

По его словам, за 10 месяцев с начала текущего года произошло 520 ДТП, в которых погибли 525 детей. 

«В прошлом году 628 детей мы потеряли на дорогах, а в этом году мы наблюдаем снижение количества ДТП с участием детей», — сказал он.

Он добавил, что большинство детей, погибших в авариях, были пассажирами участвовавших в ДТП автомобилей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дтп #политика #общество #статистика

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