Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией

Сербский лидер Александр Вучич назвал темы, которые хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщило национальное телевидение Сербии 4 декабря.

Напомним, что их встреча пройдет сегодня в Сочи, куда Вучич уже прибыл. Он надеется, что переговоры будут хорошими.

«Это важная встреча для Сербии, потому что мы будем разговаривать по всем ключевым вопросам, таким, как Косово и Метохия, регион, двустороннее сотрудничество… узнаем взгляд Путина на совокупную политическую ситуацию в Европе, Евразии и мире», — сказал глава Сербии.

Главным вопросом он назвал продолжение двустороннего сотрудничества после утверждения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Белград хочет увидеть, что необходимо для улучшения российско-сербского товарооборота. Стоит отметить, что в прошлом году показатель составил 3,6 миллиарда долларов.