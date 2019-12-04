Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

 США не выдают депутатам из РФ визы, потому что не хотят вести в диалог, считают в ГД

США не выдают депутатам из РФ визы, потому что не хотят вести в диалог, считают в ГД
В Раде перепутали ПДЧ в НАТО и опубликовали его старый вариант

В Раде перепутали ПДЧ в НАТО и опубликовали его старый вариант

 Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева
Полиция Норвегии сообщила о пожаре на российском траулере

Полиция Норвегии сообщила о пожаре на российском траулере

 Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией

Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией
ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

 США не выдают депутатам из РФ визы, потому что не хотят вести в диалог, считают в ГД

США не выдают депутатам из РФ визы, потому что не хотят вести в диалог, считают в ГД
В Раде перепутали ПДЧ в НАТО и опубликовали его старый вариант

В Раде перепутали ПДЧ в НАТО и опубликовали его старый вариант

 Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева
Полиция Норвегии сообщила о пожаре на российском траулере

Полиция Норвегии сообщила о пожаре на российском траулере

 Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией

Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией
11:01   4 Декабря 2019
Весь мир

Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией

Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией

Сербский лидер Александр Вучич назвал темы, которые хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщило национальное телевидение Сербии 4 декабря.

Напомним, что их встреча пройдет сегодня в Сочи, куда Вучич уже прибыл. Он надеется, что переговоры будут хорошими.

«Это важная встреча для Сербии, потому что мы будем разговаривать по всем ключевым вопросам, таким, как Косово и Метохия, регион, двустороннее сотрудничество… узнаем взгляд Путина на совокупную политическую ситуацию в Европе, Евразии и мире», — сказал глава Сербии.

Главным вопросом он назвал продолжение двустороннего сотрудничества после утверждения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Белград хочет увидеть, что необходимо для улучшения российско-сербского товарооборота. Стоит отметить, что в прошлом году показатель составил 3,6 миллиарда долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россия #путин #сочи #сербия #вучич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...