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 Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

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10:52   4 Декабря 2019
Россия

Маршрутка врезалась в столб в Саратове, пострадали 11 пассажиров

Маршрутка врезалась в столб в Саратове, пострадали 11 пассажиров

Маршрутка врезалась в столб в Саратове, пострадали 11 пассажиров. Об этом сообщает начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

ДТП произошло на улице Орджоникидзе с маршруткой №6, водитель которой по какой-то причине не справился с управлением и врезался в столб. За помощью к медикам обратились 11 человек, их состояние сейчас уточняется.

Накануне, 3 декабря, в России произошло три крупных ДТП с автобусами. В Воронежской области перевернулся автобус с 28 пассажирами. В Нижегородской области в аварии с автобусом пострадали шесть человек. В Белгородской области также случилась авария с участием автобуса, в ней пострадали пятеро. Все аварии произошли из-за сложных погодных условий: гололедицы и сильного снегопада. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дтп #чп

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