Маршрутка врезалась в столб в Саратове, пострадали 11 пассажиров. Об этом сообщает начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

ДТП произошло на улице Орджоникидзе с маршруткой №6, водитель которой по какой-то причине не справился с управлением и врезался в столб. За помощью к медикам обратились 11 человек, их состояние сейчас уточняется.

Накануне, 3 декабря, в России произошло три крупных ДТП с автобусами. В Воронежской области перевернулся автобус с 28 пассажирами. В Нижегородской области в аварии с автобусом пострадали шесть человек. В Белгородской области также случилась авария с участием автобуса, в ней пострадали пятеро. Все аварии произошли из-за сложных погодных условий: гололедицы и сильного снегопада.