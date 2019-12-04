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10:55   4 Декабря 2019
Весь мир

Немецкий депутат заявил, что энергетическая политика Германии не касается США

Немецкий депутат заявил, что энергетическая политика Германии не касается США

Германия хочет российский газ и крепких отношений с Россией. Энергетическая политика Берлина не касается Вашингтона. Об этом заявил немецкий депутат, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«До тех пор, пока российский газ значительно дешевле и экологичнее, чем американский газ, добытый методом фрекинга, его покупают в Германии», — подчеркнул политик.  

Эрнст добавил, что американцев не касается то, как Германия ведет политику в энергетической сфере, пишет РИА Новости.

Проект «Северный поток-2» — это две нитки газопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Они тянутся от российских берегов через Балтийское море до Германии. Газопровод планируют достроить до конца этого года.

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Автор: Виктория Разумовская
#германия #энергетика #северный поток-2

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