В Госдуме поддержали позицию ФРГ по «Северному потоку — 2»

Первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление главы комитета бундестанга по экономике и энергетике Клауса Эрнста. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает RT.

Ранее Эрнст заявил, что если США введут санкции против «Северного потока — 2», ФРГ придется подумать об ответных мерах.

По словам Новикова, Германия — независимая стана, и она должна думать о своих национальных интересах. Он подчеркнул, что все чаще раздающиеся голоса разума в Берлине, Париже и других европейских столицах связаны с политикой США. Эти страны не заинтересованы в американском СПГ, так как российский газ с экономической точки зрения более выгоден.

«США пытаются убедить европейцев в том, что, помимо сугубо экономических расчётов, есть какие-то другие и нужно идти на жертвы ради мифической энергетической безопасности европейцев», — сказал он.

В результате получается, что у США кроме голого финансового интереса больше ничего нет, сделал вывод парламентарий.