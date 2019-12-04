Росстат подсчитал стоимость новогодних салатов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала так называемый «индекс оливье», а также стоимость таза салата «Сельдь под шубой».

В классический рецепт оливье, как напомнили специалисты ведомства, входит горох, картофель, морковь, куриные яйца, консервированные/маринованные огурцы, вареная колбаса, репчатый лук и майонез. С расчетом на 12 порций, что составляет тазик, блюдо обойдется в 1020 рублей. Значительно дешевле вышла селедка под шубой — 471 рубль на те же 12 порций. Здесь сотрудники Росстата учли стоимость соленой сельди, свеклы, моркови, куриных яиц, репчатого лука и майонеза.

Согласно данным службы, подорожали все ингредиенты, за исключением моркови и картофеля. У этих овощей наблюдается снижение цены на 11 и три процента соответственно. Вместе с тем, репчатый лук стал дороже на десять процентов, консервированные горошек и огурцы — на шесть, майонез — на пять, а десяток яиц вырос в цене на один процент.