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10:49   4 Декабря 2019
Россия

Росстат подсчитал стоимость новогодних салатов

Росстат подсчитал стоимость новогодних салатов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала так называемый «индекс оливье», а также стоимость таза салата «Сельдь под шубой».

В классический рецепт оливье, как напомнили специалисты ведомства, входит горох, картофель, морковь, куриные яйца, консервированные/маринованные огурцы, вареная колбаса, репчатый лук и майонез. С расчетом на 12 порций, что составляет тазик, блюдо обойдется в 1020 рублей. Значительно дешевле вышла селедка под шубой — 471 рубль на те же 12 порций. Здесь сотрудники Росстата учли стоимость соленой сельди, свеклы, моркови, куриных яиц, репчатого лука и майонеза.

Росстат подсчитал стоимость новогодних салатов

Согласно данным службы, подорожали все ингредиенты, за исключением моркови и картофеля. У этих овощей наблюдается снижение цены на 11 и три процента соответственно. Вместе с тем, репчатый лук стал дороже на десять процентов, консервированные горошек и огурцы — на шесть, майонез — на пять, а десяток яиц вырос в цене на один процент.

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Автор: Анна Манц
#росстат #новый год #салаты #оливье #селедка

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