Полиция провела второй обыск у либертарианца Светова по уголовному делу о педофилии

Полиция провела второй обыск у одного из лидеров незарегистрированной «Либертарианской партии России» (ЛПР) Михаила Светова по уголовному делу о педофилии, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как сообщает источник ФАН, у него провели обыск и изъяли технику. Какую именно — пока не сообщается. Второй обыск проходил по уголовному делу о развратных действиях.

Сам Светов также подтвердил информацию в Twitter. Кроме того, обыски прошли у председателя ЛПР Сергея Бойко, члена московского руководящего комитета ЛПР Игоря Ефремова и у свидетельницы и экс-любовницы Светова Анастасии Стародубовской.

Полиция расследует уголовное дело о педофилии, которое завели по статье 135 УК РФ. Первый обыск у Светова прошел в начале ноября 2019 года. Еще в 2011 году Светов открыто рассказал о сексуальных отношениях с 16-летней девочкой, а в соцсетях называл ее «прекрасной малолеткой». В то время Светову было 26 лет, он не скрывал своих интимных отношений с несовершеннолетней. В ноябре 2019 года его вызвали на допрос в СК РФ.