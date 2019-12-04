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10:30   4 Декабря 2019
Россия

Полиция провела второй обыск у либертарианца Светова по уголовному делу о педофилии

Полиция провела второй обыск у либертарианца Светова по уголовному делу о педофилии

Полиция провела второй обыск у одного из лидеров незарегистрированной «Либертарианской партии России» (ЛПР) Михаила Светова по уголовному делу о педофилии, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как сообщает источник ФАН, у него провели обыск и изъяли технику. Какую именно — пока не сообщается. Второй обыск проходил по уголовному делу о развратных действиях. 

Сам Светов также подтвердил информацию в Twitter. Кроме того, обыски прошли у председателя ЛПР Сергея Бойко, члена московского руководящего комитета ЛПР Игоря Ефремова и у свидетельницы и экс-любовницы Светова Анастасии Стародубовской. 

Полиция расследует уголовное дело о педофилии, которое завели по статье 135 УК РФ. Первый обыск у Светова прошел в начале ноября 2019 года. Еще в 2011 году Светов открыто рассказал о сексуальных отношениях с 16-летней девочкой, а в соцсетях называл ее «прекрасной малолеткой». В то время Светову было 26 лет, он не скрывал своих интимных отношений с несовершеннолетней. В ноябре 2019 года его вызвали на допрос в СК РФ.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #уголовное дело #педофилия #светов

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