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10:29   4 Декабря 2019
Россия

Путин поздравил театроведа Алексея Бартошевича с юбилеем

Путин поздравил театроведа Алексея Бартошевича с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем театроведа, заслуженного деятеля науки РФ Алексея Бартошевича. Телеграмма с поздравлением была опубликована в среду, 4 декабря, на сайте Кремля. 

Президент в поздравлении Бартошевичу подчеркнул, что он достойно продолжил подвижнические традиции знаменитой семьи, посвятив свою жизнь важной педагогической, литературоведческой и просветительской деятельности, а его забота о сохранении духовного наследия и плодотворная работа заслуживают глубокого уважения.

«Желаю Вам здоровья, благополучия и всего наилучшего», — пожелал глава государства. 

Сегодня театроведу, историку театра и специалисту по творчеству Уильяма Шекспира исполнилось 80 лет. Бартошевич — внук Василия Качалова, сын основателя постановочного факультета школы-студии МХАТ Вадима Шверубовича

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Автор: Софья Белоцерковская
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