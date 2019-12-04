Путин поздравил театроведа Алексея Бартошевича с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем театроведа, заслуженного деятеля науки РФ Алексея Бартошевича. Телеграмма с поздравлением была опубликована в среду, 4 декабря, на сайте Кремля.

Президент в поздравлении Бартошевичу подчеркнул, что он достойно продолжил подвижнические традиции знаменитой семьи, посвятив свою жизнь важной педагогической, литературоведческой и просветительской деятельности, а его забота о сохранении духовного наследия и плодотворная работа заслуживают глубокого уважения.

«Желаю Вам здоровья, благополучия и всего наилучшего», — пожелал глава государства.

Сегодня театроведу, историку театра и специалисту по творчеству Уильяма Шекспира исполнилось 80 лет. Бартошевич — внук Василия Качалова, сын основателя постановочного факультета школы-студии МХАТ Вадима Шверубовича