Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

 США не выдают депутатам из РФ визы, потому что не хотят вести в диалог, считают в ГД

США не выдают депутатам из РФ визы, потому что не хотят вести в диалог, считают в ГД
В Раде перепутали ПДЧ в НАТО и опубликовали его старый вариант

В Раде перепутали ПДЧ в НАТО и опубликовали его старый вариант

 Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева
Полиция Норвегии сообщила о пожаре на российском траулере

Полиция Норвегии сообщила о пожаре на российском траулере

 Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией

Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией
ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

ГИБДД считает нецелесообразным дублировать экзамен на «площадке»

 США не выдают депутатам из РФ визы, потому что не хотят вести в диалог, считают в ГД

США не выдают депутатам из РФ визы, потому что не хотят вести в диалог, считают в ГД
В Раде перепутали ПДЧ в НАТО и опубликовали его старый вариант

В Раде перепутали ПДЧ в НАТО и опубликовали его старый вариант

 Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева
Полиция Норвегии сообщила о пожаре на российском траулере

Полиция Норвегии сообщила о пожаре на российском траулере

 Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией

Вучич намерен обсудить с Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией
10:26   4 Декабря 2019
Россия

Жителей Сочи предупредили о сильном снегопаде

Жителей Сочи предупредили о сильном снегопаде

Спасатели объявили экстренное предупреждение из-за снегопада в горах и в предгорной части Сочи. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Погода в регионе резко ухудшилась во вторник, 3 декабря. Жителей предупредили о налипании мокрого снега, гололедице. В ночь на 4 декабря местами появился туман. Все экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.

«В первую половину дня 4 декабря в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — сказали в ведомстве. 

В горах курорта остается опасность схода лавин выше двух тысяч метров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#мчс #сочи #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...