Жителей Сочи предупредили о сильном снегопаде

Спасатели объявили экстренное предупреждение из-за снегопада в горах и в предгорной части Сочи. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Погода в регионе резко ухудшилась во вторник, 3 декабря. Жителей предупредили о налипании мокрого снега, гололедице. В ночь на 4 декабря местами появился туман. Все экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.

«В первую половину дня 4 декабря в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — сказали в ведомстве.

В горах курорта остается опасность схода лавин выше двух тысяч метров.