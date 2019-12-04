Сотрудница банка и ее сын украли у 83-летнего москвича восемь миллионов рублей, об этом сообщает МВД РФ.

Инцидент произошел в одном из крупных столичных банков. 83-летний пенсионер пришел в полицию с заявлением о том, что с его банковского счета пропали восемь миллионов рублей. Когда оперативники стали узнавать подробности, выяснилось, что сотрудница банка вошла в автоматизированную систему и провела операцию по смене владельца расчетного счета. Правда, обналичить все деньги у нее не получилось. Действовала она при помощи своего сына, который помогал в совершении операции.

Оперативники провели обыск в квартире у подозреваемой и нашли 7,5 миллиона рублей. Сейчас полиция завела уголовное дело по факту кражи, предполагаемые преступники находятся под домашним арестом.