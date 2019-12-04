Валерия поддержала закон о профилактике домашнего насилия

Российская певица Валерия заявила о необходимости принятия законопроекта о профилактике домашнего насилия. Об этом она сообщила «Парламентской газете» в среду, 4 декабря.

По мнению артистки, женщина, обращаясь в полицию, должны быть уверена, что у нее появится ограждающее предписание, которое не позволит домашнему насильнику к ней приблизиться.

«Потому что очень часто, и я помню, как это было в моём случае, женщину останавливают мысли: «как бы потом хуже не было»», — сказала певица, которая сама стала жертвой домашнего насилия в предыдущем браке с Александром Шульгиным.

Она подчеркнула, что осуждать постфактум агрессоров недостаточно. Следует принять закон, который направлен на профилактику, тогда «домашние боксеры» поймут, что насилие повлечет серьезные последствия.

Валерия также предложила расширить норму и создать кризисные центры не только для жертв, но и для самих нарушителей. По ее мнению, они могли бы находиться там , пока не найдет съемное жилье или не разменяют квартиру. Певица считает, что женщина не должна никуда уходить, ведь это мужчина создает невыносимые условия, а не она.

Ранее Валерия запустила флэшмоб против домашнего насилия. Артистка призвала не бояться говориться вслух о проблеме и рассказывать об историях, о которых нельзя молчать. Флэшмоб прошел под хэштэгом #НеМолчи25ноября.