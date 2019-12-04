Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Сотрудница банка и ее сын украли у 83-летнего москвича восемь миллионов рублей

Сотрудница банка и ее сын украли у 83-летнего москвича восемь миллионов рублей

 Валерия поддержала закон о профилактике домашнего насилия

Валерия поддержала закон о профилактике домашнего насилия

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

 СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Курды из бандформирований продолжают обстреливать турецких военных в приграничной зоне САР

Курды из бандформирований продолжают обстреливать турецких военных в приграничной зоне САР

 Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия

Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия
Сотрудница банка и ее сын украли у 83-летнего москвича восемь миллионов рублей

Сотрудница банка и ее сын украли у 83-летнего москвича восемь миллионов рублей

 Валерия поддержала закон о профилактике домашнего насилия

Валерия поддержала закон о профилактике домашнего насилия

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

 СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Курды из бандформирований продолжают обстреливать турецких военных в приграничной зоне САР

Курды из бандформирований продолжают обстреливать турецких военных в приграничной зоне САР

 Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия

Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия
10:05   4 Декабря 2019
Россия

Валерия поддержала закон о профилактике домашнего насилия

Валерия поддержала закон о профилактике домашнего насилия

Российская певица Валерия заявила о необходимости принятия законопроекта о профилактике домашнего насилия. Об этом она сообщила «Парламентской газете» в среду, 4 декабря. 

По мнению артистки, женщина, обращаясь в полицию, должны быть уверена, что у нее появится ограждающее предписание, которое не позволит домашнему насильнику к ней приблизиться. 

«Потому что очень часто, и я помню, как это было в моём случае, женщину останавливают мысли: «как бы потом хуже не было»», — сказала певица, которая сама стала жертвой домашнего насилия в предыдущем браке с Александром Шульгиным.

Она подчеркнула, что осуждать постфактум агрессоров недостаточно. Следует принять закон, который направлен на профилактику, тогда «домашние боксеры» поймут, что насилие повлечет серьезные последствия. 

Валерия также предложила расширить норму и создать кризисные центры не только для жертв, но и для самих нарушителей. По ее мнению, они могли бы находиться там , пока не найдет съемное жилье или не разменяют квартиру. Певица считает, что женщина не должна никуда уходить, ведь это мужчина создает невыносимые условия, а не она. 

Ранее Валерия запустила флэшмоб против домашнего насилия. Артистка призвала не бояться говориться вслух о проблеме и рассказывать об историях, о которых нельзя молчать. Флэшмоб прошел под хэштэгом #НеМолчи25ноября.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #домашнее насилие #валерия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...