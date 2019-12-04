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 Валерия поддержала закон о профилактике домашнего насилия

Валерия поддержала закон о профилактике домашнего насилия

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

 СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Курды из бандформирований продолжают обстреливать турецких военных в приграничной зоне САР

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9:49   4 Декабря 2019
Россия

СК возбудил уголовное дело после стрельбы на улице в Перми

СК возбудил уголовное дело после стрельбы на улице в Перми

СКР возбудил уголовное дело после стрельбы на одной из улиц в Перми, во время которой погибла женщина, еще двое человек получили ранения, в том числе водитель наряда группы задержания Росгвардии.

Инцидент произошел в среду, 4 декабря, рано утром. Стрельбу открыл ранее судимый 50-летний местный житель. Мужчина был пьян. Охотничьим ружьем владел незаконно. Подозреваемого удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений» и «Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа».

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Автор: Виктория Разумовская
#стрельба #скр #пермь

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