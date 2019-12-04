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9:45   4 Декабря 2019
Россия

Перепады температуры в 25 градусов ожидаются в России в декабре

Перепады температуры в 25 градусов ожидаются в России в декабре

Резкие температурные скачка следует ожидать в декабре в некоторых регионах России. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидроетцентра России Роман Вильфанд, сообщает 4 декабря «Российская газета». 

По словам специалиста, в декабре по большей части европейской территории России будет теплее обычного. Он отметил, что сейчас в Красноярском крае стоят морозы около 44–46 градусов ниже нуля, на юге Западной Сибири — минус 25. Эти показатели ниже нормы на 12–1 градусов.

При этом к концу недели температура начнет расти. Так, в Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях начнется оттепель. Вильфанд подчеркнул, что в центре Красноярского края норма температуры будет превышена на 12-14 градусов. 

«Минимальные температуры составят минус 20, максимальные — минус 5–10 градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!», — сказал эксперт. 

Вильфанд добавил, что 4 декабря в столице ожидается метель, а вечером на дорогах образуется гололед. Жителей Москвы затем будет ожидать оттепель, а температура воздуха до конца недели будет выше нуля. Только к середине следующей недели температура снова станет минусовой. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #погода #вильфанд

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