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Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия
Сотрудница банка и ее сын украли у 83-летнего москвича восемь миллионов рублей

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Валерия поддержала закон о профилактике домашнего насилия

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

 СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Курды из бандформирований продолжают обстреливать турецких военных в приграничной зоне САР

Курды из бандформирований продолжают обстреливать турецких военных в приграничной зоне САР

 Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия

Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия
9:21   4 Декабря 2019
Весь мир

Курды из бандформирований продолжают обстреливать турецких военных в приграничной зоне САР

Курды из бандформирований продолжают обстреливать турецких военных в приграничной зоне САР

Столкновения между бандформированиями курдов и протурецкими силами продолжаются на северо-западе Ракки. За прошедшие сутки артиллерия ВС Турции нанесла удары по опорным пунктам боевиков РПК и YPG в окрестностях поселения Курсан.

В качестве ответных действий войска Турции атаковали укрепрайоны РПК, уничтожив несколько позиций.

Также местные СМИ сообщают о перестрелках в приграничной зоне, как в Сирии, так и в Ираке. Оборонное ведомство Турции сообщило о гибели двух турецких солдат во время минометных ударов курдских боевиков. Еще один военнослужащий погиб из-за подрыва бронеавтомобиля Kirpi на СВУ.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #курды

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