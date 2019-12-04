Курды из бандформирований продолжают обстреливать турецких военных в приграничной зоне САР

Столкновения между бандформированиями курдов и протурецкими силами продолжаются на северо-западе Ракки. За прошедшие сутки артиллерия ВС Турции нанесла удары по опорным пунктам боевиков РПК и YPG в окрестностях поселения Курсан.

В качестве ответных действий войска Турции атаковали укрепрайоны РПК, уничтожив несколько позиций.

Также местные СМИ сообщают о перестрелках в приграничной зоне, как в Сирии, так и в Ираке. Оборонное ведомство Турции сообщило о гибели двух турецких солдат во время минометных ударов курдских боевиков. Еще один военнослужащий погиб из-за подрыва бронеавтомобиля Kirpi на СВУ.