Мальчик впал в кому после посещения аквапарка в Благовещенске
Девятилетний ребенок чуть не утонул в аквапарке. Случай произошел в Амурской области. Об этом в среду, 4 декабря, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Отмечается, что инцидент случился в водно-развлекательном комплексе Благовещенска. В тот день пятеро детей праздновали день рождения одного из ребят. Взрослые присматривали за детьми.
Один из мальчиков зашел в бассейн, однако он не умел плавать. Взрослые отвлеклись, а в этот момент девятилетний ребенок начал тонуть и погрузился на дно.
За парнем нырнул инструктор-спасатель, однако мальчик слишком долго пробыл под водой. Сейчас ребенок находится в коме, возбуждено уголовное дело.