Мальчик впал в кому после посещения аквапарка в Благовещенске

Девятилетний ребенок чуть не утонул в аквапарке. Случай произошел в Амурской области. Об этом в среду, 4 декабря, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Отмечается, что инцидент случился в водно-развлекательном комплексе Благовещенска. В тот день пятеро детей праздновали день рождения одного из ребят. Взрослые присматривали за детьми.

Один из мальчиков зашел в бассейн, однако он не умел плавать. Взрослые отвлеклись, а в этот момент девятилетний ребенок начал тонуть и погрузился на дно.

За парнем нырнул инструктор-спасатель, однако мальчик слишком долго пробыл под водой. Сейчас ребенок находится в коме, возбуждено уголовное дело.