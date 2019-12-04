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9:22   4 Декабря 2019
Россия

Мальчик впал в кому после посещения аквапарка в Благовещенске

Мальчик впал в кому после посещения аквапарка в Благовещенске

Девятилетний ребенок чуть не утонул в аквапарке. Случай произошел в Амурской области. Об этом в среду, 4 декабря, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Отмечается, что инцидент случился в водно-развлекательном комплексе Благовещенска. В тот день пятеро детей праздновали день рождения одного из ребят. Взрослые присматривали за детьми. 

Один из мальчиков зашел в бассейн, однако он не умел плавать. Взрослые отвлеклись, а в этот момент девятилетний ребенок начал тонуть и погрузился на дно. 

За парнем нырнул инструктор-спасатель, однако мальчик слишком долго пробыл под водой. Сейчас ребенок находится в коме, возбуждено уголовное дело.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #чп #общество #кома #аквапарк

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