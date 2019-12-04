Роскачество считает, что искусственная елка вредит экологии

Представители Роскачества считают, что живая елка, купленная для новогодних праздников, не наносит серьезного вреда экологии, в отличие от искусственной, производство которой связано с большими энергозатратами и парниковыми выбросами.

В ведомстве отметили, что деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в питомниках и не имеют ничего общего с незаконной вырубкой.

«Там их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП», — отметили в Роскачестве.

Искусственные деревья в переработку не принимают из-за неоднородного состава. Попадая на мусорку, они становятся причиной закисления грунтовых вод, а при сжигании выделяют ядовитые вещества.

Выходом может стать покупка искусственной елки с долгим сроком эксплуатации. Купить ее можно в больших магазинах. На упаковке должна быть информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ, об обработке антивоспламеняющими средствами.