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9:05   4 Декабря 2019
Россия

Роскачество считает, что искусственная елка вредит экологии

Роскачество считает, что искусственная елка вредит экологии

Представители Роскачества считают, что живая елка, купленная для новогодних праздников, не наносит серьезного вреда экологии, в отличие от искусственной, производство которой связано с большими энергозатратами и парниковыми выбросами.

В ведомстве отметили, что деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в питомниках и не имеют ничего общего с незаконной вырубкой. 

«Там их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП», — отметили в Роскачестве. 

Искусственные деревья в переработку не принимают из-за неоднородного состава. Попадая на мусорку, они становятся причиной закисления грунтовых вод, а при сжигании выделяют ядовитые вещества. 

Выходом может стать покупка искусственной елки с долгим сроком эксплуатации. Купить ее можно в больших магазинах. На упаковке должна быть информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ, об обработке антивоспламеняющими средствами.

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Автор: Виктория Разумовская
#праздники #новый год #роскачество #елка

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