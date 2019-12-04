Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия

Турецкая армия обстреливает позиции Отрядов народной самообороны (YPG) курдов в районе Ширава к северо-западу от Алеппо. Об это сообщают курдские каналы в Twitter.

Курдские боевики время от времени провоцируют Анкару на ответные боевые действия, обстреливая позиции военных, устраивая теракты. На днях турецкие военные при поддержке союзных формирований отразили нападение боевиков YPG в районе города Тель-Рифат.

Кроме того, ВКС РФ атаковали позиции террористов на юго-востоке от Идлиба. Информация о причиненном исламистам уроне устанавливается. Ранее боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) и связанных с «ан-Нусрой»* бандформирований пытались прорвать линию обороны Сирийской арабской армии (САА), несмотря на действие в регионе режима прекращения огня.

Вертолеты нанесли удар по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях городов Кафр-Рума, Хиш, Хас и Кафр-Набаль. Информация о принадлежности вертолетов к ВВС САР или ВКС РФ уточняется.

*Террористическая организация, запрещена в РФ