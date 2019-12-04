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8:38   4 Декабря 2019
Весь мир

Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия

Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия

Турецкая армия обстреливает позиции Отрядов народной самообороны (YPG) курдов в районе Ширава к северо-западу от Алеппо. Об это сообщают курдские каналы в Twitter.

Курдские боевики время от времени провоцируют Анкару на ответные боевые действия, обстреливая позиции военных, устраивая теракты. На днях турецкие военные при поддержке союзных формирований отразили нападение боевиков YPG в районе города Тель-Рифат. 

Кроме того, ВКС РФ атаковали позиции террористов на юго-востоке от Идлиба. Информация о причиненном исламистам уроне устанавливается. Ранее боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) и связанных с «ан-Нусрой»* бандформирований пытались прорвать линию обороны Сирийской арабской армии (САА), несмотря на действие в регионе режима прекращения огня.

Вертолеты нанесли удар по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях городов Кафр-Рума, Хиш, Хас и Кафр-Набаль. Информация о принадлежности вертолетов к ВВС САР или ВКС РФ уточняется. 

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #курды

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