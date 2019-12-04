Россия и Китай укрепят взаимодействие по стратегической безопасности

Россия и Китай планируют укреплять двустороннее сотрудничество по вопросам стратегической безопасности. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях в Шанхае.

«Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая», — сказал он.

По его мнению, партнерство Москвы и Пекина продолжает свое развитие «по восходящей траектории в полном соответствии с ключевыми интересами наших государств». Важнейшей опорой для этого являются контакты на высшем уровне. Они помогают реализовывать намеченные планы, координировать шаги.

Отношения России и Китая поддерживают международную безопасность и стабильность, многополярный мир.