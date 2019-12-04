Японский парламент ратифицировал соглашение о торговле с США

Японские парламентарии ратифицировали в среду соглашение о торговле с США.

Соглашение регулирует нормы на таможенные пошлины для торговли сельхозпродукцией и промышленными товарами. В частности, в ответ на требование Вашингтона открыть рынок для сельскохозяйственной продукции, Токио согласился снизить пошлины на говядину и свинину, но в пределах, которые не превышают аналогичные показатели для стран-членов Транстихоокеанского партнерства.

Соглашение критикуется оппозицией из-за того, что отсутствуют подписанные США обязательства не повышать пошлины на японские машины. В документе также говорится, что стороны не станут предпринимать действия, которые противоречат духу соглашения, основанного на доверии.

Вопрос о необходимости заключения соглашения возник после того, как Трамп отказался одобрять вступление США в Транстихоокеанское партнерство. Переговоры начались в апреле текущего года, окончательный их итог был подведен на встрече лидеров в сентябре. Соглашение вступит в силу 1 января.