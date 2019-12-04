Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Россия и Китай укрепят взаимодействие по стратегической безопасности

Россия и Китай укрепят взаимодействие по стратегической безопасности

 Жертвой газового хлопка в Белгородской области стал один человек

Жертвой газового хлопка в Белгородской области стал один человек
Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

 СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия

Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия

 Японский парламент ратифицировал соглашение о торговле с США

Японский парламент ратифицировал соглашение о торговле с США
Россия и Китай укрепят взаимодействие по стратегической безопасности

Россия и Китай укрепят взаимодействие по стратегической безопасности

 Жертвой газового хлопка в Белгородской области стал один человек

Жертвой газового хлопка в Белгородской области стал один человек
Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

 СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия

Бандформирования курдов продолжают провоцировать Турцию на ответные боевые действия

 Японский парламент ратифицировал соглашение о торговле с США

Японский парламент ратифицировал соглашение о торговле с США
7:50   4 Декабря 2019
Весь мир

Японский парламент ратифицировал соглашение о торговле с США

Японский парламент ратифицировал соглашение о торговле с США

Японские парламентарии ратифицировали в среду соглашение о торговле с США.

Соглашение регулирует нормы на таможенные пошлины для торговли сельхозпродукцией и промышленными товарами.  В частности, в ответ на требование Вашингтона открыть рынок для сельскохозяйственной продукции, Токио согласился снизить пошлины на говядину и свинину, но в пределах, которые не превышают аналогичные показатели для стран-членов Транстихоокеанского партнерства.

Соглашение критикуется оппозицией из-за того, что отсутствуют подписанные США обязательства не повышать пошлины на японские машины. В документе также говорится, что стороны не станут предпринимать действия, которые противоречат духу соглашения, основанного на доверии.

Вопрос о необходимости заключения соглашения возник после того, как Трамп отказался одобрять вступление США в Транстихоокеанское партнерство. Переговоры начались в апреле текущего года, окончательный их итог был подведен на встрече лидеров в сентябре. Соглашение вступит в силу 1 января.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #япония #торговое соглашение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...