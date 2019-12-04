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7:12   4 Декабря 2019
Весь мир

Маск предстал перед американским судом за клевету

Маск предстал перед американским судом за клевету

Глава американской компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель назвал педофилом. Об этом сообщает CNBC.

Во время заседания Маск отверг обвинения и заявил, что не утверждал, что Ансуорт - педофил. Его адвокат Алекс Спайро также подчеркнул, что речь шла об оскорблениях, а не о констатации факта. Сторона защиты обратила внимание на то, что Маск является влиятельным человеком и его оценки могут иметь вес.

В июне минувшего года Ансуорт участвовал по спасению 12 детей и тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Он нашел их местоположение и собрал команду, которая смогла спасти их. Маск направил направил им на помощь небольшую подводную лодку, созданную его компанией. Ансуорт заявил, что подлодку невозможно использовать дайверам, а действия Маска назвал лишь пиар-трюком. Британский дайвер заявил, что Маск может «засунуть свою подлодку в одно место».

Маск после этого неоднократно называл Ансуорта педофилом и насильником детей. В своих заявлениях он заявлял, что Ансуорт мог специально поселился в Таиланде, чтобы жениться на несовершеннолетней. Позже, на фоне критики, Маск удалил твиты и извинился.

Ансуорт подал на Маска в суд, потребовав опроверждения порочащих его часть сведений и возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов. После этого Маск заявил, что фраза «pedo guy», которой он назвал Ансуорта, не означали «педофил».

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Автор: Олег Королев
#илон маск

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