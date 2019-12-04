США и курдские боевики понесли потери в результате взрыва на нефтяном поле в Дейр-эз-Зоре

США и боевики вооруженных формирований курдов понесли потери в результате взрыва у нефтяного месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Во второй половине дня «Демократические силы Сирии» (SDF) и США понесли потери в результате срабатывания самодельного взрывного устройства на пути следования их конвоя. Инцидент привел к гибели двух курдских боевиков и ранению семи солдат американской армии.

Также SDF лишились двух боевиков во время налета неизвестных из, предположительно, числа подпольных групп ИГ*. Так, сначала был обстрелян автомобиль курдских боевиков возле деревни Аль-Джина, а позже было совершено нападение в населенном пункте Аль-Хиссан.

Сообщается, что курдские боевики вступили в столкновение с протурецкими силами в северной части Ракки. Также они обстреляли город Азаз, расположенный на севере Алеппо.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.