Пушков прокомментировал «фантазии» Киева о возвращении Крыма с помощью США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Киева о возможном привлечении НАТО и США к «возвращению» Крыма и решению конфликта в Донбассе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что площадкой для обсуждения вопроса о «возвращении» Крыма могло бы стать создание международного формата с участием РФ, Украины и США. В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев хочет привлечь НАТО.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что невозможно, чтобы Киев «вернул» Крым и Донбасс с помощью США и НАТО.

По мнению сенатора, у США нет для этого ни сил, ни желания. В свою очередь, по мнению Пушкова, НАТО даже не будет пытаться «возвращать» Донбасс.

Член Совфеда отметил, что все заявления на этот счет- всего лишь «киевские фантазии».