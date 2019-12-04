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Немецкий депутат раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Немецкий депутат раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку — 2»

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5:32   4 Декабря 2019
Весь мир

Немецкий депутат раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Немецкий депутат раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Украины по «Северному потоку -2» ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, получающая большую политическую и финансовую поддержку от ЕС Украина выступает за экстерриториальные санкции США, которые подрывают европейскую энергетическую политику. Таким образом, Киев ставит эту помощь под вопрос.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль ранее сообщила, что Киев хочет использовать возможные санкции Вашингтона против «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту российского газа. Она отметила, что санкции США «действительно могут помочь» не допустить запуск «Северного потока-2 в свете необходимости заключения нового контакта на поставку газа.

Проект «Северный поток-2» должен быть достроен до конца 2019 года.

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Автор: Олег Королев
#украина #германия #северный поток-2

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