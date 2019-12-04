Делегации казначейства РФ не выдали американские визы, сообщает посольство

Вашингтон последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы. Об этом сообщили в посольстве РФ в США.

Дипломаты отмечают, что на сайте американского посольства в Москве до сих пор опубликовано заявление, в котором перекладывает вину за развязывание «визовой войны» на Россию. Подчеркивается, что каких-либо оснований для данных «лживых нападок» у США нет.

Российские дипломаты отмечают, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы.

В частности, среди случаев невыдачи виз отмечается ситуация с делегацией министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на ГА ООН, невыдача виз делегации Федерального казначейства 3 во вторник, а также воспрепятствование визиту главы департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.