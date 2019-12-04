Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признает вину, сообщил адвокат

Задержанный в США российский гражданин Олег Никитин не признает вину, заявил его адвокат Алексей Тарасов.

Тарасов сообщил РИА «Новости», что команда защиты сформирована и он станет ее частью. Адвокат рассказал, что встретился накануне с Никитиным, и может подтвердить, что он отрицает данные обвинения.

Никитина задержали по обвинению в финансовых махинациях. Аналогичные обвинения также были выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, американца, а также двух граждан Италии.

По информации обвинения, Никитину принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering (KSE). Россиянин подозревается в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения.

Минюст США сообщил, что Никитин и двое граждан Италии были арестованы в городе Саванна, штат Джорджия. Сейчас они ожидают решения суда.