Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в саммите G7

Палата представителей США приняла резолюцию с призывом против участия России в «Большой семерке». Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Документ поддержали 339 членов нижней палаты Конгресса США, против выступили 71. Документ не имеет законной силы в США и несет только рекомендательный характер для исполнительной власти, которая не обязана его соблюдать.

В резолюции говорится, что РФ не должна вернуться в G7 до момента, пока она не станет «уважать территориальную целостность соседей», а также «соблюдать стандарты демократии».

Ранее документ был одобрен в комитете палаты представителей по иностранным делам.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в США в 2020 году. По его мнению, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл только вместе с РФ.