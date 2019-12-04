Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Жертвой газового хлопка в Белгородской области стал один человек

Жертвой газового хлопка в Белгородской области стал один человек

 Ректор МГУ Садовничий поддерживает патриотические инициативы

Ректор МГУ Садовничий поддерживает патриотические инициативы

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

 СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в саммите G7

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в саммите G7

 ГА ООН потребовала от Израиля прекратить поселенческую деятельность в Палестине

ГА ООН потребовала от Израиля прекратить поселенческую деятельность в Палестине
Жертвой газового хлопка в Белгородской области стал один человек

Жертвой газового хлопка в Белгородской области стал один человек

 Ректор МГУ Садовничий поддерживает патриотические инициативы

Ректор МГУ Садовничий поддерживает патриотические инициативы

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

 СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в саммите G7

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в саммите G7

 ГА ООН потребовала от Израиля прекратить поселенческую деятельность в Палестине

ГА ООН потребовала от Израиля прекратить поселенческую деятельность в Палестине
4:02   4 Декабря 2019
Весь мир

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в саммите G7

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в саммите G7

Палата представителей США приняла резолюцию с призывом против участия России в «Большой семерке». Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Документ поддержали 339 членов нижней палаты Конгресса США, против выступили 71. Документ не имеет законной силы в США и несет только рекомендательный характер для исполнительной власти, которая не обязана его соблюдать.

В резолюции говорится, что РФ не должна вернуться в G7 до момента, пока она не станет «уважать территориальную целостность соседей», а также «соблюдать стандарты демократии».

Ранее документ был одобрен в комитете палаты представителей по иностранным делам.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в США в 2020 году. По его мнению, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл только вместе с РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #g7 #палата представителей сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...