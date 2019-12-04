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 ГА ООН потребовала от Израиля прекратить поселенческую деятельность в Палестине

ГА ООН потребовала от Израиля прекратить поселенческую деятельность в Палестине
3:36   4 Декабря 2019
Весь мир

ГА ООН потребовала от Израиля прекратить поселенческую деятельность в Палестине

ГА ООН потребовала от Израиля прекратить поселенческую деятельность в Палестине

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю прекратить поселенческую деятельность. Об этом сообщают РИА «Новости».

За резолюцию о «Мирном урегулировании вопроса о Палестине» проголосовали 147 государств, против выступили семь, воздержались - 13. Согласно документу, ГА ООН подчеркивает необходимость уважения и сохранения территориальной целостности оккупированной палестинской территории.

Авторы документа подтверждают незаконность односторонней поселенческой деятельности Израиля, нацеленной на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима, а также оккупированной им территории Палестины - включая стену и связанный с ней режим. Резолюция призывает к прекращению таких действий.

Также авторы резолюции призывают обеспечить уход Израиль с оккупированной в 1967 году территории, а также соблюдать права палестинцев на самоопределение.

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Автор: Олег Королев
#палестина #израиль

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