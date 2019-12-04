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2:55   4 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт рассказал об опасности «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский заявил о большей болезненности запуска газопровода «Турецкий поток» для Киева, чем от старта «Северного потока - 2».

В эфире телеканала NewsOne он заявил, что «Турецкий поток» заберет транзит газа с южного направления - ветки Одесса - Ананьев - Измаил. Он отметил, что это газ, который шел в сторону Турции через Молдавию и Румынию.

Также он отметил, что поставка по данному трубопроводу полностью должна обеспечить Турцию газом, который ранее транспортировался через Украину. Землянский уверен, что вторая нить «Турецкого потока» все больше ухудшит ситуацию с транзитом.

«"Турецкий поток" представляет большую угрозу, нежели "Северный поток — 2"», - заявил он.

Также Землянский добавил, что «Турецкий поток» полностью обеспечит газом юго-восточную и центральную Европу. Он напомнил, что в Болгарии через месяц завершается строительство нити, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.

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Автор: Олег Королев
#украина #турецкий поток #северный поток-2

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