США обучают боевиков ИГ* информационным войнам - эксперт

США являются хорошими учителями на поприще массовой лжи, заявил ФАН глава межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии ОП РФ Сергей Марков.

По мнению политолога, в ближайшее время общественность увидит большое число созданных по американским канонам фейков. Марков уверен, что работа будет вестись по аналогии с «Белыми касками» - самым успешным проектом в истории информационных войн.

Эксперт отметил, что США творчески осваивают и развивают этот опыт, создавая подобную организацию среди членов ИГ*. По его мнению, с новой организацией будет легко обвинить президента Сирии Башара Асада в еще каких-либо несуществующих военных преступлениях.

Марков отметил, что «Белые каски» имели «успех» из-за того, что их кураторам принадлежат все мировые СМИ. По его словам, они могут вбросить любой бред, и им все поверят - как это было в ситуации с Саддамом Хуссейном, когда заявлялось, что у него якобы нашли химоружие.

Информационная поддержка критически важна США в Сирии, поскольку их главная проблема заключается в том, что они не имеют внятных целей, в отличие от России, уверен Марков.

По мнению эксперта, перед США стоит стратегическая цель прежде всего сохранить лицо, чтобы не допустить полного перехода Сирии под контроль законного правительства. Политолог уверен, что у США нет стратегической задачи в САР.

Марков считает, что тренируемые США отряды ИГ* будут помогать различными способами: провокациями для оправдания присутствия американцев, или же воюя на стороне США.

Напомним, ранее ФАН выпустил вторую часть расследования «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству», в котором рассказывается о финансировании и обучении американскими инструкторами террористов.

В первой части расследования агентство рассказало о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ*.

ИГ* - террористическая организация, запрещена в РФ.