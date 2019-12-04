Число выявленных у российских границ боевых самолетов возросло в 2019 году

Число боевых самолетов, найденных ВКС РФ у российских границ, в текущем году увеличились в сравнении с прошлым годом на восемь процентов. Об этом заявил замкомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.

В интервью газете МО РФ «Красная звезда» он сообщил, что за все время несения боевого дежурства в текущем году было выявлено и проведено более 1 миллиона 900 тысяч воздушных судов, в том числе более пяти тысяч боевых самолетов. Данный показатель на восемь процентов выше, чем в прошлом году.

Он подчеркнул, что нарушений госграницы РФ в воздушном пространстве допущено не было.

Также ВКС РФ отследили выведение на орбиту 438 иностранных спутников и 25 российских. Также было проведено более 350 тысяч сеансов управления по космическим аппаратам.