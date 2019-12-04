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1:46   4 Декабря 2019
Россия

Жертвой газового хлопка в Белгородской области стал один человек

Жертвой газового хлопка в Белгородской области стал один человек

Под завалами дома в Белгородской области, где взорвался газ, спасатели нашли тело мужчины. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

Отмечается, что вечером в ведомство поступила информация о найденном теле погибшего мужчины.

Взрыв бытового газа случился вечером во вторник. В результате хлопка в четырехэтажном жилом доме на улице Южная в поселке Яковлево пострадали шесть человек. Двое из них были госпитализированы с ожогами.

В обрушившейся части дома жили 24 человека, из них 18 были эвакуированы. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Момент частичного обрушения дома опубликовал «Пятый канал».

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Автор: Олег Королев
#газ #белгородская область #хлопок

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