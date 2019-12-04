СМИ рассказали о захвате в Ираке заместителя якобы убитого аль-Багдади

Заместитель якобы убитого военными США главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади схвачен в Киркуке, сообщает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на иракских силовиков.

По данным СМИ, речь идет о двоюродном брате Аль-Багдади - Хамеде Шакер Сааба аль-Бадри. Он также известен под именем Ибн Халдун. Известно, чтоб боевик занимался в ИГ вопросами разведки и имел статус «военного эмира» в провинции Салах-эд-Дин.

По данным спецслужб Ирака, Ибн Халдун проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о «ликвидации» аль-Багдади, однако каких-либо неопровержимых доказательств того, что боевик был уничтожен, США так и не представили. Многие эксперты сошлись во мнении, что глава Белого дома хочет использовать фейк о «ликвидации» аль-Багдади, чтобы улучшить свои позиции на президентских выборах.

По информации Министерства обороны РФ, в день «ликвидации» в воздушном пространстве над Сирией не было американской авиации. Также ведомство омтечало, что нет каких-либо достоверных сведений об уничтожении аль-Багдади нет.