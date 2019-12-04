Курдские боевики совершили атаку на опорный пункт союзников Турции на севере Алеппо

Курды-радикалы вновь активизировали подпольную деятельность на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на военный источник в Сирии Ахмада Марзука.

RojavaNetwork на своей странице в Twitter сообщает, что так называемые «Отряды народной самообороны» (YPG) осуществили налет на один из опорных пунктов союзников Турции в деревне Абла, который привел к гибели пяти и ранении нескольких протурецких ополченцев.

Также в краткой сводке за сутки говорится, что ВКС РФ, действуя вместе с ВВС Сирии, активизировали вылеты на границах «Большого Идлиба». В свою очередь сирийская армия и их союзники нанесли ответные удары по военным объектам ИГ* на северо-западе провинция Хама.

Также члены ИГ* заявили о вылазке на позиции САА в восточной части провинции Хомск. Боевики «Тахрир аш-Шам» подверглась ответным обстрелам сирийской армии на юге Идлиба.