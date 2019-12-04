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Курдские боевики совершили атаку на опорный пункт союзников Турции на севере Алеппо

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Курдские боевики совершили атаку на опорный пункт союзников Турции на севере Алеппо

Курдские боевики совершили атаку на опорный пункт союзников Турции на севере Алеппо

 Ворующие сирийскую нефть США не имеют отношения к победе над ИГ - Клинцевич

Ворующие сирийскую нефть США не имеют отношения к победе над ИГ - Клинцевич
0:56   4 Декабря 2019
Весь мир

Курдские боевики совершили атаку на опорный пункт союзников Турции на севере Алеппо

Курдские боевики совершили атаку на опорный пункт союзников Турции на севере Алеппо

Курды-радикалы вновь активизировали подпольную деятельность на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на военный источник в Сирии Ахмада Марзука.

RojavaNetwork на своей странице в Twitter сообщает, что так называемые «Отряды народной самообороны» (YPG) осуществили налет на один из опорных пунктов союзников Турции в деревне Абла, который привел к гибели пяти и ранении нескольких протурецких ополченцев.

Также в краткой сводке за сутки говорится, что ВКС РФ, действуя вместе с ВВС Сирии, активизировали вылеты на границах «Большого Идлиба». В свою очередь сирийская армия и их союзники нанесли ответные удары по военным объектам ИГ* на северо-западе провинция Хама.

Также члены ИГ* заявили о вылазке на позиции САА в восточной части провинции Хомск. Боевики «Тахрир аш-Шам» подверглась ответным обстрелам сирийской армии на юге Идлиба.

 

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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