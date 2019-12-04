Военные США являются незваными гостями в Сирии, их присутствие дестабилизирует ситуацию в стране. Об этом заявил ФАН член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что американские военные взяли под контроль месторождения сирийской нефти и теперь намереваются делать с ней все, что хотят.

Сенатор отметил, что судя по всему, президент США Дональд Трамп полагает, что Сирия должна теперь вечно расплачиваться с США своей нефтью за то, что они якобы победили ИГ* Он подчеркнул, что США на самом деле никакого отношения к победе над ИГ* не имеют, а также сравнил Вашингтон с «эзоповой мухой».

Клинцевич обратил внимание, что террористические шаги в Сирии продолжают тлеть лишь там, где они находят поддержку возглавляемой США коалиции.

«Власти США используют бандформирования курдов и наемников, чтобы они не были под политическим давлением, поскольку здесь присутствует и элемент неконституционности, и фактор серьезных потерь», — заявил сенатор.

О том, что США под видом борьбы с терроризмом преследуют в Сирии исключительно свои экономические интересы, уже давно не секрет. Так, Мнобороны РФ уже неоднократно заявляла о воровстве сирийской нефти с США, публикуя спутниковые фотографии бензовозов, уезжающие с нефтяных полей под прикрытием военных США. Доход Вашингтона от незаконной деятельности ежемесячно достигает 30 миллионов долларов США.

ФАН накануне рассказал подробности о взаимодействии США с террористами в Сирии. Первая часть масштабного расследования касается сотрудничества журналистов оппозиционных СМИ с боевиками ИГ*. В частности, были раскрыты факты работы сотрудника «Новой газеты» Денис Коротков и беглого олигарха Михаила Ходорковского на террористов,