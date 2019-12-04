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 Ворующие сирийскую нефть США не имеют отношения к победе над ИГ - Клинцевич

Ворующие сирийскую нефть США не имеют отношения к победе над ИГ - Клинцевич
Ректор МГУ Садовничий поддерживает патриотические инициативы

Ректор МГУ Садовничий поддерживает патриотические инициативы

Варламов возложил ответственность за разгром остановок в России на городские власти

Варламов возложил ответственность за разгром остановок в России на городские власти
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»

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Курдские боевики совершили атаку на опорный пункт союзников Турции на севере Алеппо

Курдские боевики совершили атаку на опорный пункт союзников Турции на севере Алеппо

 Ворующие сирийскую нефть США не имеют отношения к победе над ИГ - Клинцевич

Ворующие сирийскую нефть США не имеют отношения к победе над ИГ - Клинцевич
0:42   4 Декабря 2019
Весь мир

Ворующие сирийскую нефть США не имеют отношения к победе над ИГ - Клинцевич

Ворующие сирийскую нефть США не имеют отношения к победе над ИГ - Клинцевич

Военные США являются незваными гостями в Сирии, их присутствие дестабилизирует ситуацию в стране. Об этом заявил ФАН член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что американские военные взяли под контроль месторождения сирийской нефти и теперь намереваются делать с ней все, что хотят.

Сенатор отметил, что судя по всему, президент США Дональд Трамп полагает, что Сирия должна теперь вечно расплачиваться с США своей нефтью за то, что они якобы победили ИГ* Он подчеркнул, что США на самом деле никакого отношения к победе над ИГ* не имеют, а также сравнил Вашингтон с «эзоповой мухой».

Клинцевич обратил внимание, что террористические шаги в Сирии продолжают тлеть лишь там, где они находят поддержку возглавляемой США коалиции.

«Власти США используют бандформирования курдов и наемников, чтобы они не были под политическим давлением, поскольку здесь присутствует и элемент неконституционности, и фактор серьезных потерь», — заявил сенатор.

О том, что США под видом борьбы с терроризмом преследуют в Сирии исключительно свои экономические интересы, уже давно не секрет. Так, Мнобороны РФ уже неоднократно заявляла о воровстве сирийской нефти с США, публикуя спутниковые фотографии бензовозов, уезжающие с нефтяных полей под прикрытием военных США. Доход Вашингтона от незаконной деятельности ежемесячно достигает 30 миллионов долларов США.

ФАН накануне рассказал подробности о взаимодействии США с террористами в Сирии. Первая часть масштабного расследования касается сотрудничества журналистов оппозиционных СМИ с боевиками ИГ*. В частности, были раскрыты факты работы сотрудника «Новой газеты» Денис Коротков и беглого олигарха Михаила Ходорковского на террористов,

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Автор: Олег Королев
#сирия #иг #нефть

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