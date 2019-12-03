Ректор МГУ Садовничий поддерживает патриотические инициативы

Виктор Садовничий, который с 1992 года возглавляет главный вуз страны – Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова, стал новым героем рубрики Федерального агентства новостей «Образы российского патриотизма».

Как пишет издание, свой патриотический долг ректор МГУ видит именно в развитии вверенного ему высшего учебного заведения и в воспитании талантливой молодежи.

Садовничий является ученым, имя которого известно во всем мире – он специализируется на прикладной математике, информатике и механике. За года научной карьеры он написал более 300 работ, большая часть которых это учебные пособия и монографии.

Российские и иностранные космонавты проходят тренировки на тренажерах, созданных при участии Садовничего – именно он разработал модели математического обеспечения тренажеров, имитирующих в земных условиях состояние невесомости.

При этом Садовничий является лауреатом разных престижных наград, в числе которых Государственная премия РФ, орден «За заслуги перед Отечеством» и множество других.

Ректор МГУ поддерживает патриотические инициативы, и в том числе строительство главного храма российских Вооруженных сил в парке «Патриот» в Москве. По мнению Садовничего, главный храм ВС России, который символизирует единство церкви, армии и народа, послужит объединению самых разных людей.

«Идея построить храм в парке «Патриот» отвечает народным настроениям, поскольку в замечательном парке, который уже так себя хорошо зарекомендовал, будет сооружен храм, посвященный воинам-защитникам, который станет центром воспитания. В этом храме будут проводиться не только службы, но и светские мероприятия, выставки», - отметил он.

Также Садовничий выразил уверенность в дом, что строительства храма, которого ведется на народные пожертвования, послужит мощным стимулом воспитания и военной молодежи, и простых людей, любящих свою Родину.