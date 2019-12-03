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Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

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 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»
Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

 Эксперт назвал группировку ИГ* регулярной военной частью США в Сирии

Эксперт назвал группировку ИГ* регулярной военной частью США в Сирии
22:53   3 Декабря 2019
Весь мир

Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

Специальный комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса распространил итоговый доклад в рамках импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом ведомство сообщило в Twitter 3 декабря.

Напомним, что этой осенью Демократическая партия США инициировала процедуру импичмента Трампа. Их обвинение базируется на сообщение информатора, который утверждает, что глава Штатов в телефонном разговоре заставлял украинского коллегу Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена. Стоит отметить, что объект разбирательства — сын Джо Байдена, который собирается баллотироваться на президентские выборы США в будущем году.

Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #импичмент

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