Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

Специальный комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса распространил итоговый доклад в рамках импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом ведомство сообщило в Twitter 3 декабря.

THE TRUMP-UKRAINE IMPEACHMENT INQUIRY REPORT Report of the House Permanent Select Committee on Intelligence, Pursuant to H. Res. 660 in Consultation with the House Committee on Oversight and Reform and the House Committee on Foreign Affairshttps://t.co/EVLYVpuLKA — House Intelligence Committee (@HouseIntel) December 3, 2019

Напомним, что этой осенью Демократическая партия США инициировала процедуру импичмента Трампа. Их обвинение базируется на сообщение информатора, который утверждает, что глава Штатов в телефонном разговоре заставлял украинского коллегу Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена. Стоит отметить, что объект разбирательства — сын Джо Байдена, который собирается баллотироваться на президентские выборы США в будущем году.