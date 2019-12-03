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Ректор МГУ Садовничий поддерживает патриотические инициативы

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Варламов возложил ответственность за разгром остановок в России на городские власти

Варламов возложил ответственность за разгром остановок в России на городские власти
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»
Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

 Эксперт назвал группировку ИГ* регулярной военной частью США в Сирии

Эксперт назвал группировку ИГ* регулярной военной частью США в Сирии
22:39   3 Декабря 2019
Весь мир

Эрдоган оценил саммит Турции, ФРГ, Франции и Британии по Сирии как «весьма хороший»

Эрдоган оценил саммит Турции, ФРГ, Франции и Британии по Сирии как «весьма хороший»

Турецкий лидер Тайип Эрдоган прокомментировал прошедший четырехсторонний саммит по Сирии, сообщил телеканал NTV в Twitter 3 декабря.

«[Саммит] прошел весьма хорошо», — отметил он.

Напомним, что в саммите также участвовали главы Франции Эмманюэль Макрон, Германии Ангела Меркель и Великобритании Борис Джонсон. Встреча прошла в Лондоне и продолжалась более часа. Стоит отметить, что их обсуждение сирийской проблематики состоялось впервые.

9 октября в Сирии стартовала турецкая антитеррористическая операция «Источник мира». Ее целью стало освобождение зоны вдоль границы с Турцией от курдских террористов. 22 октября президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган заключили меморандум по урегулированию ситуации в арабской республике. Вместе с тем, документ игнорируют формирования курдов, которые не перестают оттягивать наступление мира в сирийском государстве.

Эрдоган оценил саммит Турции, ФРГ, Франции и Британии по Сирии как «весьма хороший»

Более того, расследование ФАН «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»* показало, что находящиеся на территории Сирии террористы сотрудничают с США. Как указано в материале, одной из целей их отношений стала сирийская нефть. В краже ресурса американским военным помогают не только боевики, но и курдские бандформирования

Причем Штаты не только самолично работают с террористами, но и помогают другим людям обрести «новые знакомства». Так американские спецслужбы свели членов ИГ* с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым. Кстати, этой связи посвящена первая часть расследования ФАН — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ*».

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Автор: Анна Манц
#сирия #эрдоган #самммит

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