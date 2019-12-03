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22:07   3 Декабря 2019
Россия

Варламов возложил ответственность за разгром остановок в России на городские власти

Варламов возложил ответственность за разгром остановок в России на городские власти

Блогер Илья Варламов в разговоре с «Политикой Сегодня» счел местные власти отечественными за случаи разгрома остановок в регионах России.

«В Москве стоят стеклянные остановки, никто на них не клеит объявления, и ничего с ними не происходит», - заметил он.

Варламов не считает, что нападения на остановки связаны с уровнем культурности жителей конкретных городов.

«В Москве такие люди, как и все. Везде люди одинаковые. Это вопрос среды. Я не знаю города, где было какое-либо массовое явления вандализма. Вандалят, когда не убирают, - заметил он.  - Если местные власти не следят, не убирают, остановки все грязные, то человек на нее смотрит и думает, что ее можно развандалить, потому что хуже ей уже не будет».

В ноябре в России стеклянные остановки подверглись нападению вандалов в Казани, Мурманске, Салехарде, Ставрополе, Ангарске и Барнауле. Нападения на павильоны не обошли стороной и Украину. Случаи вандализма зафиксированы в Киеве и Харькове.

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Автор: Антон Долохов
#регионы #варламов #остановки

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