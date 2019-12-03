Командира «Хайат Тахрир аш-Шам»* уничтожили в Сирии, пишут СМИ

Международная коалиция во главе с США ликвидировала командира запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* Абу Ахмада аль-Мухаджира. С таким утверждение выступила радиостанция Sham FM 3 декабря.

«Командир «Хайат Тахрир аш-Шам»* Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА [беспилотного летательного аппарата] международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба», — указано в публикации.

Отмечается, что террорист также тренировал членов другой группировки — «Асаиб Хамра».

موفد شام إف إم إلى إدلب: مقتل القيادي في تنظيم "هيئة تحرير الشام" والمدرب العسكري لما يعرف بـ "العصائب الحمراء" الإرهابي المدعو "أبو أحمد المهاجر" في الغارة الجوية التي نفذتها طائرة بدون طيار تابعة لـ "التحالف الدولي" في مدينة أطمة شمال شرق #إدلب#شام_إف_إم#للخبر_مصدر — Sham fm شام اف ام (@radioshamfm) December 3, 2019

Соединенные Штаты не хотят покидать Сирию, предлогом остаться для них стала якобы борьба с террористами. В действительности же, они ликвидируют лишь неугодных, тех, кто не хочет работать под ними. С «лояльными» боевиками они договариваются и сотрудничают, как показало расследование ФАН «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*. В первой части этого проекта — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ*» — «Федеральное агентство новостей» раскрыло связь корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с членами «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) и «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра») — террористические организации, запрещены на территории России.