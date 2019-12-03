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СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

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 Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к «нормандской встрече»

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Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

Опубликован итоговый доклад об импичменте Трампа

 Эксперт назвал группировку ИГ* регулярной военной частью США в Сирии

Эксперт назвал группировку ИГ* регулярной военной частью США в Сирии
22:14   3 Декабря 2019
Весь мир

Командира «Хайат Тахрир аш-Шам»* уничтожили в Сирии, пишут СМИ

Командира «Хайат Тахрир аш-Шам»* уничтожили в Сирии, пишут СМИ

Международная коалиция во главе с США ликвидировала командира запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* Абу Ахмада аль-Мухаджира. С таким утверждение выступила радиостанция Sham FM 3 декабря.

«Командир «Хайат Тахрир аш-Шам»* Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА [беспилотного летательного аппарата] международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба», — указано в публикации.

Отмечается, что террорист также тренировал членов другой группировки — «Асаиб Хамра».

Соединенные Штаты не хотят покидать Сирию, предлогом остаться для них стала якобы борьба с террористами. В действительности же, они ликвидируют лишь неугодных, тех, кто не хочет работать под ними. С «лояльными» боевиками они договариваются и сотрудничают, как показало расследование ФАН «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*. В первой части этого проекта — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ*» — «Федеральное агентство новостей» раскрыло связь корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с членами «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) и «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра») — террористические организации, запрещены на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #командир #ликвидация #хайят тахрир аш-шам

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