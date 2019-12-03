- Эксперт назвал группировку ИГ* регулярной военной частью США в Сирии

Американцы воруют сирийскую нефть, исходя из концепции, что они выше международного права и им плевать на закон.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил во вторник вечером депутат ГД Евгений Федоров, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о полном контроле над сирийской нефтью.

В частности, Трамп заявил, что боевики террористической группировки ИГ* (запрещенной в России и в ряде других государств) в начале конфликта в Сирии взяли под контроль нефтяные месторождения, которые затем якобы были освобождены силами американских военных. И теперь, добавил Трамп, когда сирийская нефть контролируется американцами, они могут делать с ней все, что пожелают.

«По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное масштабное расследование, в котором говорится, что США не только не боролись с ИГ*, но напротив поставляли террористам оружие и боеприпасы, поддерживали их беспилотниками, а также поставляли джихадистам пополнение из-за границы в обмен на возможность воровать сирийскую нефть.

Как сообщает ФАН, основываясь на данных сирийского Министерства нефти и минеральных ресурсов, американцы ежедневно добывают в Сирии нефти на 3,3 миллиона долларов, то есть 1,1 миллиарда долларов в год. При этом надо учитывать, что до апреля 2019 года американцам доставалась лишь четверть дохода от контрабандной торговли нефтью, однако после переговоров с главарями курдских SDF в Айн-Иссе, по итогам которых США стали делиться деньгами только с этими самыми главарями в обмен на лояльность курдов, выручка Вашингтона резко возросла.

Минувшей осенью на сирийские месторождения нефти и газа прибыли наемники американской ЧВК Blackwater, при этом курдским боевикам были поставлены современные технологии добычи ресурсов, которые ранее они себе позволить не могли. Также США привезли на месторождения своих специалистов-инженеров, которые увеличили объем нефтедобычи в разы.

Евгений Федоров, комментируя происходящее, напомнил, что Штаты вообще считают себя выше международного права. Аналогичным образом, напомнил депутат, американцы поступили, отобрав у нас дипломатическое имущество в США:

«Взяли и конфисковали дипломатические здания. И все. Сделали это в наглую, вопреки всем международным соглашениям. Они исходят из того, что являются источником права для права. Исходя из этого Трамп себя так и ведет. Да и американцы до него так себя вели. А когда они арестовывают наших граждан в разных частях мира и вывозят куда хотят и когда хотят. Это разве не то же самое? Плевать им на закон», — подчеркнул он.

Также депутат напомнил, что еще несколько лет назад США и не скрывали, что поставляют боевикам ИГ* оружие и инструкторов. Тогда их официальная позиция была такова, а сейчас – последние пару лет – США молчат об этом.

«А если отмотать на три года назад, это был открытый процесс — создание ИГ* Соединенными Штатами. Это их регулярная воинская часть, которая выполняет задачи по обеспечению американского влияния в мире», — напомнил Федоров.

По его словам, сейчас Штаты «валяют дурака», рассказывая, что выбили террористов ИГ* с сирийских нефтегазовых месторождений. На самом деле, они с помощью ИГ* эти месторождения захватили.

Также последнее заявление Трампа о сирийской нефти и расследование ФАН о деятельности США в Сирии прокомментировал политолог Владимир Карасев, заявивший, что американского президента нужно отдать под суд – это будет и справедливо, и совершенно законно.

«Президент США сделал официальное заявление о том, что он вор, международный преступник, мошенник и оккупант, — заявил Карасев. — Создав ИГ*, американцы вошли в богатую нефтью и благополучную Сирию. Захватив нефтегазовые месторождения, американцы объявили о конце проекта ИГ* и переходе к проекту «чужая нефть». Можно не сомневаться в том, что месторождения нефти будут аффилированы с частными структурами Трампа».

По мнению политолога, теперь, вне зависимости о того, переизберется ли Трамп на второй президентский строк, он будет считать оккупированные сирийские земли своей собственностью. В то же время Карасев допустил, что продвигаемые престарелым ковбоем методы Дикого Запада доведут до беды и его самого и бойцов американских ЧВК.

«Либо сирийская нефть будет принадлежать сирийскому народу, либо она сгорит вместе с американскими военными», — заключил политолог.

Ранее свидетельства воровства американцами сирийской нефти обнародовало российское Министерство обороны, которое охарактеризовало противозаконную деятельность США как «международный государственный бандитизм».

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