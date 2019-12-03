Активисты «Лиза Алерт» провели мастер-класс по поиску людей

Спасатели отряда «Лиза Алерт» показали, как они ищут пропавших людей. Матер-класс прошел в рамках Международного форума добровольцев в Сочи 3 декабря.

Местом действия стал кордон «Лаура» Кавказского государственного природного биосферного заповедника в Красной поляне. Здесь побывали порядка 150 добровольцев, как сообщили в пресс-службе заповедника. Для удобства лес и площадку разделили на секторы, каждый из которых стал этапом поисково-спасательных работ.

«Подобные мероприятия руководители организации проводят только раз в год — во время Форума добровольцев», — подчеркнули представители «Лауры».

Отмечается, что в демонстрационном показе также приняли участие специалисты Южного конно-кинологического центра и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Действом заинтересовались и иностранцы, в частности подданные Великобритании и Саудовской Аравии, а также австрийцы и хорваты.

Координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов рассказал, что с начала года активисты провели свыше 20 тысяч поисковых работ. По его словам, это в полтора раза больше, нежели в 2018 году.

Со 2 по 5 декабря Сочи принимает Форум добровольцев, который приурочен ко Дню добровольцев. Среди посетителей свыше семи с половиной тысяч представителей 100 стран мира.