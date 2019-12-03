Члена ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилла Коктыша не удивило сотрудничество Вашингтона с террористическими организациями, в том числе с «Исламским государством»* (запрещено в России). Он побеседовал на эту тему с «Экономикой сегодня».

Связь США и ИГ* доказал ФАН в расследовании «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*. Как указано в материале, одной из целей их отношений стала сирийская нефть. В краже ресурса американским военным помогают не только боевики, но и курдские бандформирования.

«В политике США много чего наверчено, и понятно, что нет сомнений в наличии контактов между Штатами и террористами ИГ*. Понятно и то, что американцы на всех этапах курируют сирийские террористические бандформирования», — указал эксперт.

Как он объяснил, американцы даже придумали термин для лояльных к ним террористам — «умеренная оппозиция» или «умеренные группировки». Формулировка удачна тем, что в нее можно многое уместить, есть простор для маневра. Однако знающие люди понимают, что ничего умеренного в джихадистах нет, независимо от того, на чьей они стороне.

«В США такая практика мало кого удивит, а вне пределов этой страны все к этому привыкли. Постмодерн. Американцы развивают в Сирии концепцию global law, которая должна заменить international law. Согласно «глобальному праву», если принципы международного права входят в противоречие с интересами США, то должны реализовываться последние», — подытожил Коктыш.

Причем Штаты не только самолично работают с террористами, но и помогает другим людям обрести «новые знакомства». Так американские спецслужбы свели членов ИГ* с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым. Кстати, этой связи посвящена первая часть расследования ФАН — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ*».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.