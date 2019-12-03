Венедиктов и Муратов опасаются стать иноагентами по новому закону

Российский лидер Владимир Путин 2 декабря подписал закон, который расширяет понятие «СМИ-иноагент», введенное в 2018 году. В новой редакции статус могут получить и физлица, которые публикуются в СМИ, ранее признанном иноагентом, а также распространяют информацию для неограниченного числа лиц.

Закон также обязывает СМИ-иноагента и признанного таковым гражданина учредить юрлицо и маркировать материалы.

При этом многие авторитетные оппозиционные СМИ, которые резко критиковали закон, в списки не попали — ни «Медуза», ни «Новая газета», ни «Медиазона», ни «Дождь», ни «Эхо Москвы». Главред «Эха» Алексей Венедиктов назвал новый закон «историей выборочной атаки для абсолютного запугивания и для создания препонов протестующим, прежде всего — медиа, которые освещают протесты».

Венедиктов не объяснил, как именно закон об иноагентах мешает освещать информацию и протесты.

ФАН понимает опасения Венидиктова. Его издание в 2017 году связывали с американским Broadcasting Board of Governors, но тогда доказательств финансовых отношений «Эха Москвы» с ними найти не удалось. При этом о запросе на финансирование «Эха» из Конгресса США упоминали в докладе самого BBG.

У «Новой газеты» и ее главреда Дмитрия Муратова тоже есть претензии к закону. Он считает, что закон можно направить против каждого пишущего россиянина, включая блогеров, публикующихся на иностранных платформах.

Большая часть «Новой» принадлежит коллективу, 24% — предпринимателю Александру Лебедеву и экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Лебедев, которого называют одним из самых богатых россиян, живущих в Лондоне, финансирует газету из своих денег, как и британскую Independent. Мультимиллионеры Борис и Дмитрий Зимины таким способом поддерживают Алексея Навального, общество «Мемориал» (признано иноагентом), Сахаровский центр, журнал The New Times, а также журнал Meduza.

Сам Муратов в интервью на «Эхе» клялся, что его издание и НКО не получают ни копейки зарубежных денег: материалы лишь официально покупало иностранное СМИ, перепечатывая себе. На вопрос о гонорарах сотрудников он отвечает уже не так уверенно. Воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя, Муратов не стал отвечать подробно.

Такое беспокойство вызывает определенные подозрения, подчеркивает ФАН, хотя Минюст не искал иностранных денег в «Новой». В списки иноагентов попали около 140 НКО. В нем оказался и ФБК Навального. Его признали иноагентом после перечисления трех крупных траншей из США и Испании.

У ФБК есть канал на YouTube «Навальный LIVE» с аудиторией более 30 тысяч человек, что дает основания считать его СМИ по закону. Все сотрудники фонда — среди них Любовь Соболь, Кира Ярмыш, директор Леонид Волков и сам Навальный — могут попасть в число иноагентов-физических лиц, отмечает издание.

Пока что ГП каналом Навального прицельно не интересовалась, но для признания Соболь и других иноагентами по новой поправке достаточно и факта работы на ФБК на официальной основе, пишет ФАН.