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21:00   3 Декабря 2019
Россия

Захарова отметила болезненную реакцию Средиземноморья на соглашение Анкары и ПНС Ливии

Захарова отметила болезненную реакцию Средиземноморья на соглашение Анкары и ПНС Ливии

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала соглашения Анкары и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Напомним, что 27 ноября турецкий лидер Тайип Эрдоган и глава ПНС Файез Саррадж подписали меморандумы о разграничении морских зон и сотрудничестве в области безопасности. Как указала Захарова, такой шаг вызвал достаточно болезненную реакцию у стран Средиземноморья, в частности у Греции, Кипра и Египта.

Министерство иностранных дел Турции официально заявляло, что документ не нарушает международных норм. Однако, напомнила дипломат, Афины и Никосия обвинили турецкую сторону не только в ущемлении интересов, но и в противоречии меморандума Конвенции ООН по морскому праву.

«Давать правовую оценку этим документам можно будет только ознакомившись с их содержанием, которое пока не разглашается», — отметила Захарова.

Захарова отметила болезненную реакцию Средиземноморья на соглашение Анкары и ПНС Ливии

В то же время, документ о сотрудничестве может сорвать подготовку к международным переговорам по урегулированию ситуации в Ливии, которые должны пройти в Берлине в конце 2019 года. На это также указывали в ООН.

«Его появление дало основание для утверждений о попытках Турции легализовать свою военную поддержку правительства в Триполи в его противостоянии с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, в том числе путем открытого нарушения оружейного эмбарго… При этом возникает немало вопросов и непосредственно к Файезу Сарраджу», — указала представитель российского ведомства.

МИД РФ рассчитывает, что Турция и ПНС Ливии не станут делать шагов, которые могут еще больше усугубить ситуацию не только в африканской стране, но и в регионе.

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Автор: Анна Манц
#захарова #турция #мид рф #соглашение #средиземноморье #пнс ливии

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